Genç'te 16 kilogram toz esrar ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 16 kilogram toz esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan istihbarat neticesinde ilçe kırsalında operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerin yaptığı aramada, çuvalda 16 kilogram toz esrar bulundu.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 16 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan istihbarat neticesinde ilçe kırsalında operasyon gerçekleştirildi.

Ekiplerin yaptığı aramada, çuvalda 16 kilogram toz esrar bulundu.