Genç Sürücünün Feci Kazası: Otomobil Restorana Daldı

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde 15 yaşındaki E.E.C., kullandığı otomobil ile önce başka bir araca çarptı, ardından bir restoranın içine daldı. Kazanın ardından kaçmaya çalışan genç, çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde E.E.C. (15) kullandığı otomobil, önce başka otomobile çarptı ardından restorana daldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Doğu Çevre Bulvarı'nda meydana geldi. E.E.C.'nin kullandığı 09 ACE 562 plakalı otomobil, önce Vedat B. idaresindeki 09 AAB 736 plakalı otomobile çarptı ardından savrulup, yol kenarındaki lokantaya daldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken; kazanın ardından kaçmaya çalışan E.E.C., çevredekiler tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Yaralı olduğu öğrenilen E.E. C. hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili s

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

