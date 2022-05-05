İzmir'de trafik kazasında yaşamını yitiren genç sporcu defnedildi
AA - Metin Aydemir - Güncel
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İzmir'in Dikili ilçesinde motosikletiyle traktöre çarpan 13 yaşındaki bilek güreşi sporcusu Mehmetcan Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir'in Dikili ilçesinde motosikletiyle traktöre çarpan 13 yaşındaki bilek güreşi sporcusu Mehmetcan Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı.
Sahil Siteleri yolu üzerinde, dün motosikletiyle traktörle çarpan ve olay yerinde yaşamını yitiren bilek güreşi sporcusu Mehmetcan Coşkun için Salihler Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Coşkun'un cenazesi Salihler Mezarlığı'na defnedildi.
Okul Sporları Yıldız Erkekler İzmir İl müsabakalarında bilek güreşi şampiyonu olan 8'inci sınıf öğrencisi Mehmetcan Coşkun'un Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlandığı öğrenildi.
AA / Metin Aydemir - Güncel