Genç Popçu Devran Güneş Bodrum'da Konser Verdi

Son zamanlarda 'Bakma' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan genç popçu Devran Güneş, Bodrum'da Azka otelde konser verdi. Güneş, yerli ve yabancı turistlere müzik ziyafeti sunarken büyük alkış aldı.

Son zamanlarda " Bakma " şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan genç popçu Devran Güneş önceki akşam Bodrum'da konser verdi.

Azka otelde sahne alan Güneş söylediği şarkılarla yerli ve yabancı turistlere müzik ziyafeti verdi. Sezen Aksu'nun sevilen şarkısı "Güllerim soldu" ile sahneye çıkan Güneş programının ilk yarısında turist dinleyicileriyle birlikte söylediği yabancı şarkılarla konuklarından büyük alkış aldı. Programının ikinci yarısında söylediği Türkçe pop ve arabesk şarkılarla ise genç şarkıcı konuklarına adeta müzik ziyafeti sundu. - MUĞLA