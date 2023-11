"Genç öğretmen" yarının büyüklerine çevre bilinci aşılıyor

Çocukluk hayali olan öğretmenlik mesleğini aşkla yapan Özlem Genç, "Çevre Dostu Okul" projesi kapsamında çocuklara çevre bilinci konusunda farkındalık kazandırıyor.

Esenyurt Altınyıldız İlkokulunda çocuklara çevre bilincini aşılamak için yaptığı çalışmalarla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Genç, öğretmenliğe ilkokul öğretmeni Seyhan Çetinkaya sayesinde aşık olduğunu anlattı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde her gelen öğretmenin terör nedeniyle tayin isterken Seyhan öğretmeninin 5 yıl boyunca kendilerini bırakmadığını dile getiren Genç, böyle özverili bir öğretmenle karşılaşmanın her öğrenci için şans olduğunu ifade etti.

Genç, daha ilkokuldayken "Ben Seyhan öğretmen olacağım" dediğini aktararak, "Gerçekten çocukluk hayalimdi öğretmen olmak. Yıllar sonra öğretmen olduğumda öğretmenimi arayıp, 'Ben Seyhan öğretmen oldum.' dedim. Öğretmenliği gönülden sevdim, öylesine bir öğretmenlik yapmak istemedim, hep çocukların yüreğine dokunmak istedim. Gelecek nesli biz şekillendiriyoruz, o yüzden bunun farkında olarak öğretmenlik yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Hobi bahçesini hayata geçirdik"

Okulda çevre bilinci konusunda bazı çalışmalar yaptıklarını belirten Genç, Milli Eğitim ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının hayata geçirdiği "Çevre Dostu Okul" projesini öğrendiklerinde projeye katılmak için kolları sıvadıklarını söyledi.

Genç, ilk olarak okuldaki hobi bahçesini hayata geçirdiklerini, öğrencilerin domates, biber, patlıcan gibi sebzeleri yetiştirmelerine imkan sağladıklarını belirterek, böylece çocuklara hem sorumluluk bilincini aşıladıklarını hem de toprakla temas etme fırsatı sunduklarını belirtti.

Çocukların bu sebzeleri toplayarak, doğal beslenmelerine de katkı sunduklarını vurgulayan Genç, "Bahçemizde bir kümesimiz var. Çocuklar, tavuklarla ilgilenerek, hayvan sevgisini öğreniyor, hem de onların yumurtalarını toplayarak, doğal yumurta yiyebiliyor." dedi.

Genç, atık otomobil lastiklerini çocuklarla birlikte boyayıp oturma grupları ve çiçek saksıları yaparak, öğrencilere piknik alanı oluşturduklarını dile getirdi.

"Atık malzemelerden kütüphane yaptık"

Çocuklara çevre ve sürdürülebilir bir yaşam bilincini aşılamak için okula atık su deposu yaptıklarını aktaran Genç, böylece yağmur sularını arıtıp okulun temizlik işlerinde kullandıklarını ifade etti.

Genç, okulun çatısına kurdukları güneş panelleriyle de elektrik ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Bütün bunların yanında okulumuza bir de atık malzemelerden kütüphane yaptık. Kütüphanenin raflarını atık kasalardan, masa ve sandalyelerini kablo makaralarından ve varillerden yaptık. Böylece atık maddeleri dönüştürerek tekrar kullanmış olduk. Kağıt, cam, pil ve yağ için atık kumbaraları yaptık. Çocuklarda atık malzemelerin doğaya karışmaması gerektiği konusunda bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Ayrıca öğrencilerimizden, 'Enerji Timi' kurduk. 10 çocuktan oluşan bu tim, okul içinde kontrol yaparak, açık kalan lambaları, boşa akan suları kapatıp arkadaşlarını uyarıyor."

Genç, öğretmenler gününde önemli bir mesajı olduğunu vurgulayarak, "Öğretmenlere şiddet olmasın. Eğitimde şiddetin önlenmesini, bu konuda gerekli önemlerin alınmasını ve velilerimizin de bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Bizim işimizde moral ve motivasyona ihtiyaç var. Bizler işini yüreğiyle yapan insanlarız. O yüzden eğitimde şiddet olmasın istiyorum." dedi.

"Çocuklarımızın çevre bilinciyle yetişmesinden çok mutluyuz"

Veli Çiğdem Sarıkaya da okulda çevre bilinci konusunda çocuklara verilen eğitimden memnun olduğunu belirterek, "Çocuğuma okul ararken bu okuldaki sebze bahçelerini, tavukları, atıklardan dönüştürülen kütüphane ve piknik alanını görünce çok etkilendim. O yüzden çocuğumu bu okula kayıt ettirdim. Çocuklarımızın çevre bilinciyle yetişmesinden çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Veli Hülya Kalender ise çocuğunun okulda çevre bilinci konusunda öğrendiklerini dışarda uyguladığgını anlatarak, "Boşa akan su ya da açık kalmış lamba gördüğünde hemen müdahale ediyor. Atık maddelerin farklı kumbaralara atılması konusunda bizi yönlendiriyor. Bu bilinci aşılayan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.