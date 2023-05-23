Anadolu İmam Hatip Liseleri ile İmam Hatip Ortaokulları arasındaki "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Bölge Finali" Ardahan'da yapıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu ev sahipliğinde Serhat Ulu Cami'de düzenlenen finalde, 12 ilden 19 hafız öğrenci yarıştı.

Vali Hüseyin Öner, burada yaptığı konuşmada, hafızlık yarışmasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Toplumun dinini, diyanetini bilen ve öğreten insanlara ihtiyacı olduğunu belirten Öner, "Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve okutan nesillere ihtiyacımız var. Böyle nesillerin ve gençlerin yetiştiği kurumların en başında da Kur'an kurslarımız ve imam hatip okullarımız geliyor. Bu gençlerimizin yetişmesinde emeği geçenleri kutluyorum. Burada sivil toplum örgütlerimiz ve derneklerimizin de emeği var. Bunlara desteklerimizi esirgemeyelim." diye konuştu.

Ardahan'da yapımına başlanan Ardahan Yatılı Kız Kuran Kursu'nun hizmete girmesiyle önemli bir hizmet eksikliğinin giderileceğini dile getiren Öner, şunları kaydetti:

"Milletimizin, toplumumuzun maneviyat hayatına yön verecek gençlerin iyi yetiştiğini görmek, hakikaten mutluluk verici. Benim tavsiyem, bu gençler eğitimlerini pozitif ve sosyal ilimler alanında, örgün eğitimle ya da yaygın eğitim imkanlarıyla devam ettirsinler. Kur'an-ı Kerim'in iyi anlaşılması ve anlatılması için daha fazla gayret gerekiyor. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim, yaşamımızı her yönüyle içine alan, rehberlik eden, kolaylaştıran, insanlığın aydınlanması ve saadete ulaşması için gönderilmiştir."

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut da hafızları Ardahan'da misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve böyle hizmetlere katkı sunmaya devam edeceklerini aktardı.

Yarışmada, lise kategorisinden Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden İbrahim Budak birinci olurken, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Abdurrahman Battal ikinci, Rize Kaptan Ahmet Anadolu İmam Hatif Lisesi'nden Hüseyin Emir Yılmaz üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisinde ise Erzurum Tortum Niyazi Çakmakçı İmam Hatip Ortaokulu'ndan Alim Alacalı birincilik, Rize İmam Hatip Ortaokulu'ndan Muhammet Sait Kahvecibaşı ikincilik, Artvin Ardanuç İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ahmet Numan İlkatmış üçüncülük elde etti.

Vali Öner, derece alan hafız öğrencileri ödüllendirdi.