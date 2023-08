Genç mezunlardan üniversite tercihi yapacak adaylara öneriler

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) mezunu iki genç kadın Sanem Yıldız ve Kardelen Afrodit Adsal, tercih yapacak adaylara tecrübelerini paylaştı. İş hayatında başarılarıyla dikkat çeken iki mezun adaylara "Sizi hem eğitiminizde hem de mezuniyet sonrası iş hayatına atılırken yalnız bırakmayacak, hep destekleyecek bir üniversite seçin" tavsiyesinde bulundu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasından sonra 'Hangi bölümü, üniversiteyi tercih etmeliyim?' sorusunun yanıtını arayan öğrenciler tercih kılavuz kitabıyla yetinmedi, kampüsleri de gezerek üniversitelerin olanaklarını araştırdı. Tercih edecekleri üniversiteyi belirlemek için en önemli kriterlerden biri ise bu okullardan mezun olan öğrencilerin iş yaşamındaki başarıları olacak.

"BAŞARIMDA OKULUMUN PAYI ÇOK BÜYÜK"

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) İngilizce İşletme Bölümü'nü yüzde 100 burslu kazanan Sanem Yıldız, çift ana dal hakkını elde ederek İngilizce Ekonomi eğitimi de aldı. 2009 yılında iki bölümü de birincilikle bitiren Yıldız, yüzde 100 burslu İngilizce Stratejik Pazarlama ve Marka yönetimi yüksek lisans programını da birincilikle tamamladı. Dezavantajlı üniversite öğrencileri için sürdürülebilir fırsat eşitliği yaratmaya odaklanan 'Askıda Ne Var?' ve 'Kampüste Ne Var?' dijital girişimlerinin genel müdürü ve BAU yüksek lisans programlarına 'Sosyal Pazarlama' dersi veren Yıldız, başarılarını, okulunun kariyerine etkisini ve tercih aşamasındaki gençlere rehberlik edecek önerilerini şöyle anlatıyor:

"Global şirketlerde finans, pazarlama gibi farklı pozisyonlarda çalıştım. Bu sürede dijital medya ve sosyal etki alanlarında uzmanlaştım. Akademik, kurumsal ve kişisel deneyimlerimi 'Askıda Ne Var' ve 'Kampüste Ne Var' dijital oluşumlarında birleştirdim. Her ikisi de dezavantajlı üniversite öğrencilerine eğitim hayatları boyunca destek veren, Türkiye'nin üniversite gençliği alanında en büyük sosyal girişimleri oldu. 2019'da Forbes tarafından 'İnternette Çığır Açan 50 Girişim'den birisi seçilen 'Askıda Ne Var', bugüne kadar 40'tan fazla ödül aldı. Öğrencilere gereksinim duydukları her alanda yardım elini uzatan bu girişimler çok değerli. Üniversitede okurken bana, hem maddi hem manevi destek veren, başarılarımda katkısı çok büyük olan okulum, ömür boyu maddi manevi her konuda yanımda olacak global bir aile. Gerek bireysel projelerimde gerekse kurumsal kariyerimde hocalarım ile aramda gelişen dostluk bağları ve üniversitenin global vizyonu, başarılarıma büyük katkı sağladı. Eğitim hayatım boyunca okulda yarı zamanlı asistanlık yapma fırsatı tanındı. Bu sayede burs ve maaş desteği aldım. Hocalarım, global şirketlerde staj yapmam için yönlendirdi. İşe yerleşmem de destek verdi. Kariyerime devam ederken de Mezunlar Birimi bizi yalnız bırakmadı. Başarılı olmamda okulumun payı çok büyük."

İşletme ve ekonomi eğitimi alanların iş bulma olanaklarının çok olduğunu belirten Yıldız, aday öğrencilere en çok kendilerini eğitim süreci ve sonrası iş yaşamında destekleyecek, yönlendirecek ve yalnız bırakmayacak üniversiteleri tercih etmelerini önerdi.

"İYİ MÜHENDİS OLMAK YETMEZ, DÜNYA VATANDAŞI OLMAK ŞART"

BAU Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünü 2015 yılında bitiren ve Hollanda'da enerji, çevre ve iklim değişikliği danışmanlık şirketi Trinomics BV'de kıdemli danışman olarak çalışan Kardelen Afrodit Adsal ise mezun olduğu bölüm ve üniversite tercihleriyle ilgili önerilerde bulundu. Adsal, "Gelecekte kendilerini nelerin beklediğini, bölümün akademik kadrosunu, çalışma alanlarını ve genel olarak dünya trendlerini araştırıp tercih yapsınlar. Gençler hangi bölümde okursa okusun, aktif kullanabildikleri yabancı dil çeşitliliğini artırmalı. Farklı disiplinlerden yararlanarak çalışmaya odaklanmalılar" diye konuştu.

Üniversite eğitimi sürecinde okulu BAU'nun yurt dışındaki kampüslerine gittiğine ve öğrenci değişim programlarına katıldığına dikkat çeken Adsal, şunları söyledi:

"Global bir okulda okumak, hem sosyal hem mesleki geleceğiniz için çok önemli. Artık sadece iyi mühendis olmak yeterli değil. Düşünce yapınızın dünya vatandaşı standardında olması, bu bakış açısıyla mühendislik yetkinliklerini kullanmanız şart. Bu konuda okulumun desteğini yadsıyamam."

"BAU, ÖĞRENCİLERİNİ HER ZAMAN DESTEKLİYOR"

Farklı disiplinleri bir araya getiren okulunun, öğrencileri tek bir kalıba sokmaktan kaçındığını belirten Adsal, bu uygulamanın öğrencilerin ufkunu genişlettiğini söyledi. Öğrencilerin projelerini yaşama geçirmeleri için okulun desteğinin çok önemli olduğunu belirten Adsal, bu konudaki deneyimini şöyle anlattı:

"Öğrenci olduğum dönemde TÜBİTAK tarafından düzenlenen Alternatif Enerjili Araçlar Yarışması'na hem 2013 hem de 2014 yıllarında katılım sağladık. Hidrojen Yakıtlı Araç branşında katıldığımız bu yarışmalarda hem takım kaptanı hem de yarış pilotu olarak yer aldım. Bu kategoride 2013 yılında yarışmaya katılan ve 2014 yılında ilk 5'te yer alan tek vakıf üniversitesi BAU idi. Mezun olduktan sonra da Mart 2018'de Bahçeşehir Üniversitesi'nin Yılın Girişimci Kadını Ödülü'ne, Mart 2019'da da Enerji Ekonomisi Derneği'nin Yılın Enerjik Kadını Ödülü'ne layık görüldüm. Bu büyük bir gurur. Mezun olduktan sonra da okulumla iletişimim devam ediyor. Öğrencisiyle bağını koparmayan bir okuldan mezun olmuş olmak beni hem mutlu ediyor hem de hala iş yaşamıma katkı sağlıyor."

ŞENEL: MEZUNLARIMIZLA BAĞLARIMIZ HİÇ KOPMAZ

BAU Mezunlar Derneği Başkanı Serdar Şenel de Bahçeşehir Üniversitesi olarak 25 yıl içinde yaklaşık 60 bin mezun verdiklerini söyledi. Şenel, dünyanın dört bir yanında BAU mezunu olduğunu vurgulayarak "Onlarla her zaman iletişimdeyiz. Okulu bitirmiş olmaları, bağlarımızın kopacağı anlamına gelmez. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hepsinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Mezunlar Derneği'nin global ölçekte bir iletişim ve iş birliği ağı oluşturduğunu söyleyen Şenel, "Üniversitemiz, 21 farklı ülkede mezun temsilcileri ile aktif bir bağlantıya sahip. Bu da mezunlarımızın her zaman destek ağına erişebilmesini sağlıyor. Derneğimiz, mezunların gereksinimlerini karşılamak üzere, BAU Global üzerindeki Almanya, Amerika, İngiltere, Kıbrıs, İstanbul ve Gürcistan'daki üniversite ve 12 ülkedeki BAU Global ofislerini de açıyor" diye konuştu.

"İŞ BULMALARINA DA İŞ KURMALARINA DA DESTEĞİMİZ TAM

Derneğin yeni nesil alanlarda mezunlarını bilgilendirip onları bu alanlarda aktif kılacak etkinlikler, arama toplantıları ve think tankler düzenlediğini de sözlerine ekleyen Şenel, şöyle konuştu:

"Mezunlar Derneği tarafından işletilen BAU Network sistemi, mezunlarımızın iş bulmasını ve insan kaynakları arayışını kolaylaştırıyor. Girişimci mezunlarımız da üniversitemiz ve BAU Future Campus üzerinden destek alıyor. Kendi işlerini kurarken yanlarında olup gerekli desteği sağlıyoruz. Ayrıca birbirleriyle iş birliği içinde olmaları ya da ortak projeler üretmeleri açısından da köprü görevi görüyoruz."

Her geçen yıl büyüyen bir aile olduklarını söyleyen Şenel, "Çeşitli etkinlik ya da organizasyonlarda buluştuğumuz gibi sosyal yardımlarda da bir aradayız. Bunun en güzel örneklerinden biri de 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 60 bin mezunumuzun bir araya gelip bölge halkına yardım için kenetlenmesi" ifadelerini kullandı.