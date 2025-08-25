Genç Memur-Sen Haklarını Koruma Hedefinde

Genç Memur-Sen İzmir İl Başkanı Enes Sabancı, toplu sözleşme sürecinde sendikanın, ???????uzun vadeli kazanımları güvence altına almak için hareket ettiğini belirtti.

Sabancı, yaptığı yazılı açıklamada, sendika olarak hiçbir zaman haklarını masada bırakmadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün de hakem heyeti sürecine dair alınan her karar aynı hassasiyetle, kazanımlarımızı koruma ve yeni haklar elde etme hedefiyle atılmaktadır. Memur-Sen, günü kurtarmak için değil, uzun vadeli kazanımları güvence altına almak için hareket eder. Eleştiriler ne olursa olsun, sendikamızın önceliği her zaman üyelerimizin hakkı ve geleceğidir. Bu yüzden atılan her adım, tartışmalardan değil, hakkın ve emeğin tarafında olmaktan beslenmektedir."