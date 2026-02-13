Haberler

Adana'da "Gelecek İçin Savunuculuk" projesinin zirvesi yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çukurova Gelecek Nesil Gençlik Derneği tarafından düzenlenen ve AB tarafından desteklenen 'Gelecek İçin Savunuculuk-Genç Liderlerin Yolu' projesinin zirvesi, Adana'da gerçekleştirildi. Etkinlikte gençlere çeşitli konularda bilgi verildi ve atölye çalışmaları yapıldı.

Adana'da Çukurova Gelecek Nesil Gençlik Derneği tarafından yürütülen Ulusal Ajans ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen "Gelecek İçin Savunuculuk-Genç Liderlerin Yolu" projesinin zirvesi yapıldı.

Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen zirvede Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Araştırma Görevlisi İsmail Yiğit Seçkin "İklim Değişikliği", aile ve sosyal hizmet uzmanı Mukaddes Kılıç "Engelli Hakları", Yüreğir İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görevli gıda mühendisi Fırat Ayas "Gıda Güvenliği" ile bilişim hukuku doktora araştırmacısı Bilge Kaan Güner "Barış ve Adalet" konularında" gençlere bilgi verdi, sorularını cevapladı.

Etkinlik kapsamında yaklaşık 80 üniversite öğrencisinin katılımıyla atölye çalışması yapıldı.

Dernek Genel Sekreteri Muhammet Emin Ayyıldız, AA muhabirine, gençlerin sadece kendi adına değil, aktif bir yurttaş olarak gerek ulusal gerekse uluslararası alanlardaki krizlerde, zor durumda veya yardıma ihtiyaç duyan vatandaş ve toplulukların hakkını savunması için projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Savunuculuğun her bir gencin geliştirmesi gereken temel becerilerden biri olduğunu ifade eden Ayyıldız, "Savunuculukta kendini ifade edebilme, bir fikri savunabilme, ekiple hareket etme gibi etkin noktalar vardır. Savunuculuk tek başına bir anlam ifade etmiyor ancak alt başlıklar bir araya geldiğinde savunuculuk kavramı somutlaşıyor." dedi.

Ayyıldız, proje kapsamında bugüne kadar 5 çalıştay yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
Fenerbahçe'den sermaye artırımı açıklaması

Fenerbahçe'den KAP bildirimi geldi!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber

Maça saatler kala yıldız isimden kahreden haber
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu
Kanlar içinde yere yığıldı! Dans öğretmeni eski sevgilisi tarafından vuruldu

Eski sevgili dehşeti! Dans öğretmeni kanlar içinde yere yığıldı