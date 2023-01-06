Üye Girişi
Haberi Paylaş

GENÇ KIZLARIN BIÇAKLI KAVGASINDA 1 YARALI

Güncel Haberler

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, Kent Meydanı'nda tartışan 2 genç kızın kavgasında S.B. (20), üzerindeki bıçakla G.B.'yi (15) bıçaklayarak yaraladı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, Kent Meydanı'nda tartışan 2 genç kızın kavgasında S.B. (20), üzerindeki bıçakla G.B.'yi (15) bıçaklayarak yaraladı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İzmit Kent Meydanı'nda meydana geldi. Meydanda yürüyen 2 grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.B. ile S.B. arasında kavga çıktı. Kavga sırasında üzerindeki bıçağı çıkaran S.B., G.B.'yi kalçasından bıçakladı. Genç kız kanlar içerisinde yığılırken, S.B. ise koşarak kaçmaya başladı. Bu sırada bölgede devriye görevinde bulunan polis ekibi, G.B.'nin çığlığını duyarak ekip otosundan inip olay yerine koştu. Şüphelinin kaçtığını gören polisler, yaklaşık 100 metre koşarak S.B.'yi yakaladı. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan G.B. ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. S.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli kavga Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title