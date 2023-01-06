GENÇ KIZLARIN BIÇAKLI KAVGASINDA 1 YARALI

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, Kent Meydanı'nda tartışan 2 genç kızın kavgasında S.B. (20), üzerindeki bıçakla G.B.'yi (15) bıçaklayarak yaraladı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İzmit Kent Meydanı'nda meydana geldi. Meydanda yürüyen 2 grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.B. ile S.B. arasında kavga çıktı. Kavga sırasında üzerindeki bıçağı çıkaran S.B., G.B.'yi kalçasından bıçakladı. Genç kız kanlar içerisinde yığılırken, S.B. ise koşarak kaçmaya başladı. Bu sırada bölgede devriye görevinde bulunan polis ekibi, G.B.'nin çığlığını duyarak ekip otosundan inip olay yerine koştu. Şüphelinin kaçtığını gören polisler, yaklaşık 100 metre koşarak S.B.'yi yakaladı. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan G.B. ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. S.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)