Genç kızın feci ölümü: 7. kattan mazgalın içine düştü

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaldığı rezidansın 7. katın penceresinden mazgalın içine düşen 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı üzerinde bulunan bir rezidansın 7. katında yalnız yaşayan A.D.Ç.(20), pencereden aşağı düştü. Mazgalın içine düşen A.D.Ç.'yi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.D.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından A.D.Ç.'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü mazgal kesilerek çıkartıldı. İzmir'den yaklaşık 1 ay önce çalışmak için Kayseri'ye geldiği öğrenilen A.D.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.