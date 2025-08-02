Genç Kızılay Erzurum'da Afetlere Hazırlanıyor

Türk Kızılay genç gönüllülerini "Genç Kızılay Erzurum Afete Hazırım Kampı" ile afetlere karşı hazırlıyor.

Palandöken ilçesinin yaklaşık 2 bin 300 rakımdaki Tekke Deresi Göleti çevresinde dün başlayan kampa, Bayburt, Ardahan, Iğdır, Gümüşhane, Rize, Erzincan, Erzurum, Ordu, Trabzon ve Kars'tan 300 gönüllü genç katıldı.

Gönüllüler, uzman ekiplerden afet sonrası yapabileceklerinin eğitimini alıp bilinçleniyor.

Teşkilatlanma Birimi 3. Bölge Başkanı Bedirhan Polat, AA muhabirine, kampta 8 farklı eğitim verildiğini söyledi.

Bilinçli gönüllüler için çabaladıklarını belirten Polat, "Eğitimin amacı olası afette bilinçli gönüllüleri sahaya aktif şekilde sürebilmek. Bu yılın ilk afet kampını Erzurum'da gerçekleştiriyoruz, afet konusunda burada yapılan ilk kamp. Kampta jandarma, AFAD ve UMKE gibi kurumlardan da gerekli eğitim desteklerini alıyoruz. Birlik olmaya ve ülkemizi olası depremde daha güçlü göstermek için çaba sarf etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Genç Kızılay Erzurum İl Başkanı Nevzat Okur da kampın eğlenceli geçtiğini anlatarak, ilk gün gönüllülerce çadır, kampet ve uyku tulumunun kurulduğunu ifade etti.

Okur, şunları kaydetti:

"İkinci gün sabah vali beyle yürüyüş yaptık, daha sonra jandarma arama kurtarma (JAK) ekiplerince sahada kayıp arama, karınca yuvalarından yön bulma eğitimleri verildi. Su altı arama kurtarma (SAK) timi kullandıkları envanterlerin tanıtımını yaptı. Ardından UMKE ekiplerince gönüllülerimize maketler üzerinde kalp masajı ve afetlerde ilk yardım eğitimi verildi. AFAD ekiplerince afet bilinci eğitimi verildi, ekipler arama-kurtarmalarda kullandığı envanteri gönüllülerimize tanıttı. Gönüllülerimizle çadır kurma eğitimi de yapıyoruz."

Trabzon'dan gelen gönüllü Muhammet Ali Yıldız ise deprem gibi doğal afetlere karşı bilinçli olmak için kampın önemli olduğunu dile getirdi.

Jandarma ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı kamp, yarın sona erecek.