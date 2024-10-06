Üye Girişi
Haberler

Genç Kızılay'dan Rengarenk Etkinlik!

Genç Kızılay'dan Rengarenk Etkinlik!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç Kızılay Havza Şubesi, çocuklar için düzenlediği balon dağıtımı ve yüz boyama etkinliği ile miniklerin yüzlerini güldürdü. Etkinlikte çocuklar, hayal ettikleri desenleri boya ile yüzlerine çizdirdi.

Genç Kızılay Havza Şubesi ve gönüllü Kızılay üyeleri, çocuklara balon dağıtarak yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Kevser Parkı'ndaki etkinlikte rengarenk balonlar ile oynayan çocuklar, yüz boyama etkinliği ile yüzlerine istedikleri desenleri çizdirdi.

Genç Kızılay Havza Şube Başkanı İrem Uyaroğlu, hayatın her alanına dokunmayı hedeflediklerini belirterek, "Minik kardeşlerimizin yüzünü güldürmek ve onları mutlu görmek bizleri de mutlu etti. Etkinliğimize destek veren gönüllülerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

samsun

İzmir'deki parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti

Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdalesi

 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı

Türkiye'yi ayağa kaldıran video kurgu çıktı, küçük kız koruma altında

 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

"Şantaj" videosuyla ortalığı karıştıran 18 yaşındaki şahıs gözaltında
İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti

İnfial yaratacak olayın merkezi bu kez Esenyurt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef Canlı İzle! 6 Ekim Masterchef CANLI izle! Masterchef CANLI izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu? Kirli Sepeti full HD bölüm izle! Kirli Sepeti 36. bölüm tek parça izle! Kirli Sepeti son bölüm neler oldu? Güzel Aşklar Diyarı full HD bölüm izle! Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm tek parça izle! Güzel Aşklar Diyarı son bölüm neler oldu? Deha full HD bölüm izle! Deha 3. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI 6 EKİM: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi filmler ve programlar var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Ekim günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? NÖBETÇİ NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ: Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 6 Ekim noterler çalışıyor mu? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i belli oldu mu? Galatasaray- Alanyaspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Alanyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? BEIN SPORT 2 CANLI İZLE! Gaziantep FK-Beşiktaş Bein Sport 2 canlı yayın bilgileri nedir? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı CANLI İZLE!
title