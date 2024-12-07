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Genç Kızılay'dan Cami Temizliği Etkinliği

Genç Kızılay'dan Cami Temizliği Etkinliği
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Genç Kızılay Havza İlçe Başkanlığı, gönüllülerin katılımıyla Üniversite Mahallesi Camisi'nde temizlik gerçekleştirdi. Mahalle muhtarı, gönüllülere teşekkür ederek caminin temizlenmesine katkılarından dolayı takdir etti.

Genç Kızılay Havza İlçe Başkanlığı tarafından gönüllülerin katılımı ile cami temizliği yapıldı.

Genç Kızılay Havza Başkanı İrem Uyaroğlu, üniversite temsilcisi Hicran Elüstü ve diğer gönüllüler, yatsı namazı sonrası Üniversite Mahallesi Camisi'nde temizlik gerçekleştirdi.

Cami temizliği yapan gönüllülere ikramlarda bulunan mahalle muhtarı Sultan Süleyman Aydın, gönüllülere teşekkür ederek, ""Hepinizden Allah razı olsun. Emeklerinize sağlık. İnşallah sayenizde camimiz daha temiz oldu." dedi.

Uyaroğlu da çalışmaya destek veren gönüllülere teşekkür ederek, "Dinimizin en hassas olduğu konulardan biri de temizlik. İnşallah etkinliğimizi projelendirerek ilçe merkezindeki tüm camilere ulaşmaya çalışacağız. Genç Kızılay Havza olarak hayatın her alanında var olmaya ve hayatlara dokunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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