GENÇ KIZI PARKTA TEKME VE YUMRUKLARLA DÖVDÜLER; O ANLAR KAMERADA - Haberler

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GENÇ KIZI PARKTA TEKME VE YUMRUKLARLA DÖVDÜLER; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'da, kimliği belirsiz 2 kızın, parkta tartıştıkları genç kızı tekme ve yumruklarla darbetme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da, kimliği belirsiz 2 kızın, parkta tartıştıkları genç kızı tekme ve yumruklarla darbetme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kanarya Caddesi'nde bulunan parkta meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 genç kız, bilinmeyen nedenle tartıştıkları kıza tekme ve yumruklarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza, uzun süre vurmaya devam eden kızları parktan biri durdurdu. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Polis, görüntüdeki kişileri bulmak için çalışma başlattı.

GENÇ KIZI PARKTA TEKME VE YUMRUKLARLA DÖVDÜLER; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnegöl, Güncel, Haberler

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