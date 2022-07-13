Genç Kazak İş İnsanı Çin'in Tianjin Kentindeki Restoran İşini Genişletiyor

BAKTİYAR TYNYBEK, Çin'in Tianjin kentindeki Turka Cafe'nin kurucularından: " Türkiye'nin, aralarında Türk kültürü, Türk el sanatları, Türk müziğinin de olduğu pek çok konuda Çin ile paylaşacak çok şeyi var. Benim aralarında en çok beğendiğim ise tabi ki Türk mutfağı." "Şimdi sekiz kişilik bir rezervasyon aldım. Saat 19.00 için de dört kişilik bir rezervasyon var. Saat 20.00'de de iki kişilik bir rezervasyon yapıldı." Türkiye'de yaşamış bir Kazak olan Baktiyar Tynybek ile Nogay Yavrucuk ismindeki bir Türk, Çin'in Tianjin kentinde 2020'den beri üç Türk restoranı açtı.

Çin'in Tianjin kentindeki Turka Cafe'nin kurucularından: "Çin'e 17 yaşındayken geldim. Liseden mezun olduktan sonra her zaman yurt dışına gitmek hayalim vardı. Dünyada nereye gidersen git kullanabileceğin bir yabancı dil öğrenmek istedim. ve Çince bu özelliği taşıyan bir dil." Baktiyar Tynybek, 2013'te Çin'e çalışmaya geldi. Tynybek mezun olduktan sonra ülkede kalıp kendi işini kurmaya karar verdi. Tynybek, Çinli bir yatırımcının yardımıyla Tianjin'de bir bar açtı.

Çin'in Tianjin kentindeki Turka Cafe'nin kurucularından: "Barı açarak, personeli nasıl yöneteceğim, müşterilerle nasıl iletişim kurulacağım gibi konular hakkında çok şey öğrendim. Yapabileceğim her şeyi denemek istiyorum. Daha fazla tecrübe edindiğim sürece, işin başarısızlıkla sonuçlanmasının bir önemi yok."

Genç Tynybek barı bir restorana dönüştürmek ve sosyal medyada online pazarlama yoluyla tanıtmak istedi. Ancak plan, kendisiyle yatırımcısı arasındaki anlaşmazlık yüzünden suya düştü. Tynybek 2020'nin başında nihayet hayalini gerçekleştirdi. İlk ticari girişiminde biriktirdiği parayla Tynybek ve arkadaşı Nogay Yavrucuk, birkaç hafta içinde açılmaya hazır bir Türk kafe restoranı hizmete sokmak için ortaklık kurdu. Ancak bu kez Kovid-19 pandemisi planı bozdu ve açılış ertelenmek zorunda kaldı.

Çin'in Tianjin kentindeki Turka Cafe'nin kurucularından: "Pandemi Tianjin'de Ocak 2020'de başladı. Restoranımızın nihayet 27 Mart 2020'de açıldığını net bir şekilde hatırlıyorum."

Çin'in Tianjin kentindeki Turka Cafe'nin kurucularından: "Halkı da dahil olmak üzere dünyada pandemi konusunu Çin kadar ciddiye alan bir ülke olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar aktif olarak nükleik asit testleri yaptırıp, karantinalara girdiler. Bu yüzden ben de hayalimden vazgeçmemem gerektiğini düşündüm." Restoranın açılmasından önceki iki ay boyunca, mülk sahibi kirayı düşürdü. Tynybek ve arkadaşı bu zamanı popüler lezzetler hakkında araştırma yaparak geçirdi. Restoran açıldıktan sonra birçok "çevrimiçi influencer" dahil çok sayıda müşteriyi kendine çekti.

Müşteri: "Aman Tanrım, şu egzotik restorana bak. Vay canına. Gerçekten de Türkiye'deymişiz gibi hissediyorum." "Hadi hanımlar, burada her şey mevcut."

Müşteri "Bence eşsiz bir tadı var, diğer pek çok yerden farklı. Aslında bu beni şaşırttı."

Müşteri "Çin'de pandemi sırasında bu otantik Türk yemeklerini yiyebilmek oldukça romantik geliyor."

Üçüncü Turka Cafe Tianjin'de 2022'de açıldı.

Çin'in Tianjin kentindeki Turka Cafe'nin kurucularından: "Burasının adı Türk Mavi Gözü. Aslında, Çin kültürüyle ortak bir yönü var. Aynı zamanda mutluluk için en iyi dilekleri içeren Çin'deki kırmızı iplik geleneğine benziyor." Çin pazarının dışa açık olması, Turka Cafe'nin bayilik işlerini güçlendiren, otantik Türk malları ve malzemelerini satın alabilmesini sağlıyor.

Çin'in Tianjin kentindeki Turka Cafe'nin kurucularından: "Malzemeler ve pirinç Türkiye'den ithal ediliyor. Çin'deki birçok fabrika Türkiye'den ithalat alanında faaliyet gösteriyor." Üç yıl sonra Tynybek, Çin'in iş ortamında kendini daha da güvende hissediyor. Ülkenin güney kesiminde ticari ve lojistik iş olanaklarını araştırma gibi yeni bir hedefi var

Çin'in Tianjin kentindeki Turka Cafe'nin kurucularından: "Her zaman Çin'de yaşamasam da, burada bir ailem olmasa da yılda dört, beş ya da altı kez Çin'e gelirim. Çin'e bağlı olduğumu hissediyorum ve bu ülkeye minnettarım. Çince öğrenmeseydim bugün olduğum kadar çok başarılı olamazdım. Kesin olarak bildiğim şey, gelecekte yaşamımın Çin dili ya da Çin ile bir şekilde bağlantılı olması gerektiği." Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)

Xinhua / Güncel