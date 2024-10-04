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Genç Kasap İki Kız Arkadaşını Öldürdü

Genç Kasap İki Kız Arkadaşını Öldürdü
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Fatih'te bir kasap, eski sevgilisi İkbal Uzuner'in başını kesip surlardan atarken, başka bir sevgilisi Ayşenur Halil'i de öldürdüğü ortaya çıktı. Olayın ardında yatan sebepler araştırılıyor.

FATİH'te, kasap olduğu öğrenilen Semih Çelik (19), eski sevgilisi olduğu öğrenilen İkbal Uzuner'in (19) başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Çelik'in Eyüpsultan'da da sevgilisi olduğu öğrenilen Ayşenur Halil'i (19) öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in bıçakla başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren Çelik surlardan atladı. Hastanede hayatını kaybettiği öğrenilen Çelik'in Eyüpsultan'da saat 15.30'da da sevgilisi Ayşenur Halil'i öldürdüğü ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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