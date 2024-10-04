Genç Kasap İki Kız Arkadaşını Öldürdü
Fatih'te bir kasap, eski sevgilisi İkbal Uzuner'in başını kesip surlardan atarken, başka bir sevgilisi Ayşenur Halil'i de öldürdüğü ortaya çıktı. Olayın ardında yatan sebepler araştırılıyor.
Olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in bıçakla başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren Çelik surlardan atladı. Hastanede hayatını kaybettiği öğrenilen Çelik'in Eyüpsultan'da saat 15.30'da da sevgilisi Ayşenur Halil'i öldürdüğü ortaya çıktı.