Antalya'da boş arazide ölü bulundu

ANTALYA'da Maya K. (25) isimli kadın, boş arazide ölü bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1126 sokak üzerinde yer alan boş arazide meydana geldi. Boş arazide hareketsiz yatan birini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin Maya K. isimli kadın olduğu tespit edildi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Maya K.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.