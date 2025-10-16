Haberler

Genç Kadın Vinç Operatörü Şifa Çuhadar: 'Kadınlar Zorlu İşlerin Altından Kalkar'

Genç Kadın Vinç Operatörü Şifa Çuhadar: 'Kadınlar Zorlu İşlerin Altından Kalkar'
Tekirdağ Asyaport Limanı'nda vinç operatörü olarak görev yapan 21 yaşındaki Şifa Çuhadar, işine olan azmi ve başarısıyla dikkat çekiyor. Zorlu mesleğini severek yaptığını ifade eden Çuhadar, kadınların her alanda başarılı olabileceğine inandığını belirtti.

Tekirdağ Asyaport Limanı'nda vinç operatörü olarak görev yapan 21 yaşındaki Şifa Çuhadar, metrelerce yükseklikte sürdürdüğü zorlu mesleğinde azmi ve başarısıyla dikkati çekiyor.

Yaklaşık bir yıl önce iş başvurusunda bulunan Çuhadar, aldığı eğitimlerin ardından TTC (konteyner taşıyan araç) operatörü olarak göreve başladı.

Mesleğinde ilerlemek isteyen Çuhadar, vinç operatörlüğü eğitimini de tamamlayarak kısa sürede kabin koltuğuna oturdu.

Her gün yaklaşık 22 metre yükseklikteki vinç kabinine çıkan genç operatör, kıyıya yanaşan gemilerin yükleme ve tahliye işlemlerinde görev alarak limanın ticaret trafiğine katkı sağlıyor.

"Kolay bir iş değil"

Çuhadar, gazetecilere yaptığı açıklamada, işinin zor olduğunu ancak severek yaptığını söyledi.

Kadınların tüm zorlu işlerin altından kalkacağına inancını kendisinin de göstermesinden gururlandığını ifade eden Çuhadar, "İşim zor ama zorluğu başarabileceğimize de inanıyorum. Konteynerleri elleçliyoruz. Kolay bir iş değil ama bir şeyleri başarmak istediğimiz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yoktur." diye konuştu.

Çuhadar, vinç operatörü olmak isteyen kadınlara da çağrıda bulunarak iş başvurusunda bulunmalarını istedi.

"Kadınlar disiplinli çalışıyor"

Asyaport Limanı Operasyon ve Deniz İşleri Müdürü Olkay Elçin de limanda farklı birimlerde 60 kadının istihdam edildiğini ifade etti.

Kadın istihdamını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Elçin, "Kadınlar disiplinliler, titizler, olaya yaklaşımları oldukça ciddi. Bu bizim işimizi kolaylaştırıyor. Öğrenme sürelerini oldukça kısaltıyor ve gerçekten verimli bir hale getiriyor operasyonlarımızı." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman

