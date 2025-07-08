Genç KADEM'den Şehzade Camisi bahçesinde aşure ikramı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) bünyesindeki Genç KADEM gönüllüleri, Şehzade Camisi'nin bahçesinde aşure ikramında bulundu.

Genç KADEM gönüllüleri, muharrem ayı dolayısıyla Şehzade Camisi'nin bahçesinde stant kurdu. Gönüllüler, ikindi namazı sonrasında vatandaşlara aşure ikram etti.

Aşure ikramına, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu da katıldı.

Etkinlikte konuşan Bayraktar, aşurenin sadece bir tatlı olmadığını, sabrın, şükrün ve paylaşımın bir simgesi olduğunu söyledi.

Bayraktar, muharrem ayının en güzel geleneklerinden biri olan aşurenin toplumdaki yerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aşure, bambaşka tatların bir araya geldiğinde ne kadar güzel tatların ortaya çıktığını gösteren bir örnek. Bizlerin de insanlar olarak farklılıklarımızla beraber ortak paydada buluştuğumuzda güzelliklerin, bereketin ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Biz de KADEM olarak bu güzel geleneğimizi yaşatmak için her sene aşure etkinliği yapıyoruz. Aşure günümüz mübarek olsun. Muharrem ayımız hayırlara vesile olsun. Dualarımızda şehitlerimizi unutmuyoruz. Elim bir olayda yitirdiğimiz 12 şehidimizi buradan rahmetle ve minnetle anıyorum. Ailelerine sabır diliyorum."

Canan Sarı da Müslümanlar için aşurenin önemine işaret ederek, muharrem ayının bereketini aşureyle yansıttığını söyledi.

Sarı, aşurenin her kültürde farklı malzemelerle yapıldığını belirterek, "Aşurenin özü temel olarak aynı şeyi, genel olarak bereketi, birliği, beraberliği ve kardeşliği ifade ediyor. Biz de bu nedenle artık geleneksel olarak her sene aşure yapmaya başladık. KADEM olarak aşuremizi yapıyor ve misafirlerimize ikram ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç KADEM'in aşure etkinliğini üstlenmesinin kıymetli olduğunu vurgulayan Sarı, "Aşure uzun yıllardır yapılan bir gelenek. Bu geleneğin gençler eliyle tekrarlanması ve gelecek nesillere aktarılması hem toplumsal hafızanın korunması hem de kültürümüz, milli manevi değerlerimiz açısından önemli." diye konuştu.