GENÇ İTFAİYECİLERE KOMANDO EĞİTİMİ

ANTALYA (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda göreve başlayan 125 itfaiye eri, sahada karşılaşacakları zorlu şartlar için eğitim alıyor. Genç itfaiyecilerin eğitim mesaisi, komandolarınkini aratmıyor.

Tarihin en büyük orman yangınının yaşandığı Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi itfaiye kadrosunu güçlendirmek amacıyla İtfaiyecilik Meslek Yüksekokulu mezunu 125 itfaiye erini kadrosuna kattı. İtfaiye erleri görev öncesi oryantasyon eğitimine başladı. Başvuru yapan 625 kişiden 4 haftalık sınav sonucu seçilen 125 kişi, arama kurtarma çalışmaları, itfaiyecilik bilgileri, ekipman bilgileri, araç kullanımı başta olmak üzere 5 haftalık zorlu eğitime tabi tutuluyor. Genç itfaiyecilerin eğitimleri komandoları aratmıyor.

ÖNCE CAN KURTARIYORLAR

Sabah spor ve koşu ile başlayan eğitimlerin ardından gruplara ayrılan genç itfaiyeciler, uzmanlar tarafından oluşturulan parkurlarda kurtarma faaliyetleri yapıyor. Sahada karşılaşabilecekleri zorlukların aynılarının oluşturulduğu eğitim parkurlarında öncelikle yaralıları hızla ve güvenli bir şekilde kurtarma amaçlanıyor. Yangın çıkan bir konferans salonunda yaralı kurtarma senaryosunda, karanlıkta devrilen sandalyeler arasında yaralıyı bulan itfaiyeciler, hızla tahliyeyi gerçekleştiriyor.

DAĞ ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ

Araç altında kalan ya da içinde sıkışan yaralıyı kurtarma eğitiminde de genç itfaiyeciler, hava yastıkları ile aracı kaldırıp yaralıyı kurtarıyor, ya da hidrolik makaslarla otomobili keserek yaralının bulunduğu bölüme ulaşıyor. Antalya gibi dağlık bir bölgede çalışacak itfaiye erlerine dağ arama kurtarma eğitimi de veriliyor. Antalya'nın Güver Uçurumu'nda düzenlenen eğitimde, yaralıya kayalardan inerek ulaşma ve yaralıyı çıkartma senaryoları yapılıyor.

'LİYAKATLI PERSONELİ KADROMUZA KATTIK'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, genç itfaiyecileri ziyaret ederek eğitimlerini izledi. İtfaiye erlerine baklava ikramında bulunan Başkan Böcek, 'Vatandaşımızın milletimizin canını, malını korumak kollamakla görevli itfaiye erlerimiz eğitim alıyor. Hepsi yurdumuzun değişik diğer illerinde başarılı olmuş, liyakatlı arkadaşlarımız. Buna çok dikkat ettik. Hepsiyle gurur duyuyorum. Allah'tan kazasız belasız bütün vatandaşlarıma hizmet etmelerini diliyorum dedi.

ORTALAMA MÜDAHALE SÜRESİ 9 DAKİKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2021 yılında 112 acil çağrı merkezi verilerine göre 13 bin 800 vakaya müdahale etti. Kent merkezinde ortalama müdahale süresi 9 dakika olurken, ilçelerde ise bu süre 7 dakika olarak belirlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Kısa, Avrupa'da müdahale süresinin 15 dakika civarında olduğunu belirterek, yeni alınan personelle, olaylara hem daha kısa sürede hem de daha etkili müdahale etmeyi amaçladıklarını söyledi.