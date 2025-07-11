Genç İşçi İş Yerinde Başından Yaralandı, Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 21 yaşındaki işçi Ertuğrul Kabaş, çalıştığı pas kumlama atölyesinde başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç işçi, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iş yerinde başından yaralanan genç işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

75. Yıl Mahallesi 5341. Sokak'ta faaliyet gösteren bir pas kumlama atölyesinde çalışan Ertuğrul Kabaş (21), kumlama bölümünde tek başına çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle başından ağır şekilde yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kabaş, kurtarılamadı.

Ertuğrul Kabaş'ın cesedi, detaylı otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
Real Madrid'in Rodrygo için beklediği dev bonservis belli oldu

Büyük sürpriz! Real Madrid 90 milyon euro bedelle satışa koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Bissouma için harekete geçti

Yıldız orta saha için Ali Koç uçağı kaldırdı! Fenerbahçe'ye geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.