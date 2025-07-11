Genç İşçi İş Yerinde Başından Yaralandı, Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iş yerinde başından yaralanan genç işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

75. Yıl Mahallesi 5341. Sokak'ta faaliyet gösteren bir pas kumlama atölyesinde çalışan Ertuğrul Kabaş (21), kumlama bölümünde tek başına çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle başından ağır şekilde yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kabaş, kurtarılamadı.

Ertuğrul Kabaş'ın cesedi, detaylı otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.