Genç iş insanlarından AK Parti Konya İl Başkan Angı'ya ziyaret

KONYA (AA) - Konya Genç İş İnsanları Derneği (KONYAGİAD) Başkanı Gülvezir Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'yı ziyaret etti.

Korkmaz, beraberindeki heyet ile AK Parti İl Başkanlığındaki ziyaretinde, derneğin faaliyetlerine ilişkin Angı'ya bilgi verdi.

Kısa süre önce olağan genel kurul gerçekleştirdiklerini hatırlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Kısa sürede büyük teveccüh gören derneğimizin genel kuruluna katılarak genç iş insanlarına güç veren, desteklerini sürekli yanımızda hissettiğimiz il başkanımız Hasan Angı'ya şükranlarımızı sunuyoruz. Sanayimizi ve sanayicilerimizi hak ettiği yere taşımanın yolu daha fazla çalışmaktan geçmektedir. Ancak bizleri, şehrimizi, ticaret erbaplarını ve esnafımızı daha da ileriye taşıyan ana gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Bizler bir ve beraber olduğumuz sürece Konya'mız hem hak ettiği yere ulaşacak hem de ihracat rakamlarını zirveye taşıyacaktır. Böylece güzel şehrimiz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşan ilk iller arasında gururla yerini alacaktır."

Angı da ziyaretleri dolayısıyla KONYAGİAD heyetine teşekkür etti.