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Genç ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

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Genç-Bingöl kara yolunda seyir halinde olan plastik hammaddesi yüklü tırın dorse kısmı alev aldı. Sürücü tarafından fark edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Genç ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 55 PJ 512 plakalı plastik hammaddesi yüklü tır, Genç-Bingöl kara yolunda seyrederken dorse kısmından alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, tırı yolun kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Genç Belediyesi itfaiye ekibi, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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