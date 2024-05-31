Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Ayasofya'da Gerçekleştirildi

Türkiye'deki Anadolu imam hatip liseleri arasında düzenlenen "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması" finali, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen yarışma, İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Mansur Turan'ın Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı.

Programın açılışında bir konuşma yapan Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ayasofya-i Kebir Camii imamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, yarışmanın kaybedeninin olmayacağını belirterek, finale kalan öğrencileri tebrik etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minberinde bulunmanın herkese nasip olamayacağını dile getiren Ay, "Rabb'im sizi meslek hayatınızda her daim güzel mertebelerde bulunan görevliler eylesin." dedi.

Ardından İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Zonguldak, Giresun, Rize, Diyarbakır, Malatya ve Nevşehir'deki 10 Anadolu İmam Hatip Lisesinden yarışmaya katılan öğrenciler sırayla hutbe irat etti.

Jüri üyelerinin oylamaları sonucu Giresun Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Günaydın birinci, İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Etka Bekir Çelik ikinci, Nevşehir Derinkuyu Zeliha Ekmekci Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İsmail Emin Dalcı ise üçüncü oldu.

İstanbul Valisi Davut Gül, Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür yarışmada ilk 3'e giren öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Yarışmanın birincisine 25, ikincisine 20, üçüncüsüne de 15 bin lira para ödülü ile umre ziyareti hediye edilirken diğer öğrencilere de gram altın verildi.

Vali Gül, dereceye giremeyen 7 öğrenciyi umreye göndereceklerini, ayrıca bir hayırseverin de tüm öğrencilere tam altın vereceğini söyledi.

Yarışmaya İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile finale kalan okulların öğretmenleri, öğrencileri ve aileler katıldı.