Genç görünmek için kadınlar "botoks", erkekler "brotoks" yaptırıyor - Haberler

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Dermatoloji Ana Bilim Dalı bünyesinde kurulan Tıbbi Estetik ve Kozmetoloji Kliniğine sağlıklı ve bilimsel yöntemlerle genç görünüme kavuşmak isteyen kadınlar botoks, erkekler en çok brotoks işlemi için başvuruyor.

Dermatolojik tedavileri estetik uygulamalarla desteklemek, bilimsel yöntemlerle genç görünüm sağlamak ve geleceğin dermatoloji uzmanı yetiştirmek amacıyla DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 2022 yılında kurulan klinikte, teknolojik cihazlarla ve modern yöntemlerle tıbbi tedaviler uygulanıyor.

Klinikte cilt bakımı, kimyasal peeling, dermapen uygulaması, PRP, mezoterapi ve dolgu uygulamaları gerçekleştirilirken aynı zamanda dermatoloji asistanlarına da uygulamalı eğitim veriliyor.

Genç görünüme sağlıklı ve bilimsel ortamda kavuşmak isteyen kadınlar kliniğe botoks, erkekler ise daha çok brotoks için geliyor.

"Erkekler daha fazla geliyor"

Kliniğin Yöneticisi Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, AA muhabirine, erkeklere yapılan botoks uygulamasının "brotoks" olarak adlandırıldığını söyledi.

Erkeklerde kasların daha güçlü, kırışıkların daha derin olduğuna işaret eden Çalıkoğlu, şöyle konuştu:

"Kadın erkek fark etmiyor. Aslına bakarsanız son zamanlarda erkekler daha fazla geliyor diyebilirim. İlgide bir artış var. Belki bu konudaki algı değişti. Eskiden sadece kadınların ihtiyaç duyduğu tedavilerdi ama şimdi erkekler kendilerini daha bakımlı ve estetik sorunlarını düzeltmiş şekilde görmek istiyorlar. Yani aynaya baktıklarında kendilerini iyi hissetmek istiyorlar. Erkekler en çok kırışıklık tedavisi için başvuruyorlar. Bir de sivilce tedavisi, akne izleri için özel tedaviler uyguluyoruz. En çok başvuran hasta grubu bunlar diyebiliriz. Ama birçok başka yöntemler var. Hyaluronik asit uygulamaları, leke için peelingler... Bu merkezde piyasa koşullarında yapılabilecek tüm tıbbi estetik işlemler var. Fazlası var eksiği yok. Hepsinden de erkekler yaptırıyorlar."

Merdiven altı işletmelerdeki estetik uygulamalara karşı bilinçlendiriyorlar

Her yaştan hasta grubuna yönelik deri ile ilgili tüm tedavileri merkezde gerçekleştirdiklerini, tıbbi tedavileri estetik yaklaşımlarla desteklediklerini aktaran Çalıkoğlu, sivilceli, akneli bir cilde uygulanan tıbbi tedavinin ardından, gerekirse akne izini de lazer yöntemleriyle yok ettiklerini aktardı.

Halk arasında saçkıran olarak bilinen alopesi areata hastası çocuklara ise klinikte ücretsiz hizmet verdiklerinin altını çizen Çalıkoğlu, merkezde sunulan bilimsel tedavilere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Merkezimize ilgi giderek artıyor. Hastalar gördüklerinde şaşırıyorlar. Kapıdan geçerken bile içeri girip gelenler var. Şu açıdan şaşırıyorlar. Bir üniversite hastanesinde böyle bir yerin olması değişik geliyor hastalara. Bizim burada iki önemli amacımız var. Birincisi merdiven altı estetik kozmetik işlemlerle mücadele etmek, yani halkın sağlığını korumak. Ötekisi ise iyi dermatoloji uzmanları yetiştirmek. Dünya çapında uluslararası literatürün desteklediği tedavilerle uluslararası standartlarda eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Merdiven altı işletmelerde çok büyük sorunlar yaşanıyor. Hastaları lazer cihazlarıyla yakabiliyorlar. Yaptıkları işlemlerle iz bırakabiliyorlar, leke oluşturabiliyorlar tabii ki onların bozduklarını düzeltmek de bize düşüyor."

Hastalar da öneriyor

Kliniğe başvuran Emrah Bulut (35) ise genetik sebepler nedeniyle genç yaşta kırışıklık sorunuyla karşılaştığını, tedavi için de üniversiteyi tercih ettiğini dile getirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesinde kaliteli hizmet ve güler yüzlü ekiple karşılaştığını ifade eden Bulut, "Yaşım genç olduğu için kırışıklar beni rahatsız ediyordu. Neticede 35 yaşındayım o kırışığın normalde 50 yaşında bir adamda olması gerektiğini düşündüğüm için başvurdum. Daha önce farklı özel kliniklere de gittim ama verim alamadım. Özellikle burayı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.