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Genç Gönüller Projesi Kapsamında İstişare Toplantısı

Genç Gönüller Projesi Kapsamında İstişare Toplantısı
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde 'Genç Gönüller Çocuk Gönüllerle Buluşuyor' projesi çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda, gençlik koordinatörleri ile öğrenciler arasında bilgi alışverişi yapıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Genç Gönüller Çocuk Gönüllerle Buluşuyor" adlı proje kapsamında istişare toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli başkanlığında müftülükte yapılan toplantıya, Gençlik Koordinatörleri Bilal Başer, Kadir Sarıkaya ve Nazile Kızılırmak katıldı.

Toplantıda üniversitede, lisede okuyan öğrenciler ile bilgi alışverişinde bulunuldu.

Gönüllülerle bir süre sohbet eden İçli, öğrencilere çeşitli tavsiye ve telkinlerde bulunarak, projeye katkılarından dolayı teşekkür belgesi ve kitap hediye etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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