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Genç Girişimci Emre Gültekin, Hayvancılıkla Geleceğini Şekillendiriyor

Genç Girişimci Emre Gültekin, Hayvancılıkla Geleceğini Şekillendiriyor
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Kırşehir'de yaşayan 23 yaşındaki Emre Gültekin, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı hibe desteğiyle hayvancılığa adım attı. Küçükbaş hayvan yetiştiricisi olan Gültekin, 2-3 bin hayvan hedefliyor.

Kırşehir'de merkeze bağlı Sıdıklıküçükoba köyünde yaşayan 23 yaşındaki Emre Gültekin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından aldığı hayvan ve ağıl desteğiyle küçükbaş hayvan yetiştiricisi oldu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programı'ndan mezun olan Gültekin, hayali olan hayvancılığı yapmak için 2023'te Bakanlığın "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne başvurdu.

Projesi kabul edilen Gültekin'e, 49 koyun ve 2 koç alması için 250 bin liralık hibe desteği verildi.

Emre Gültekin, AA muhabirine, hayali olan hayvancılığı yapmak için ailesini teşvik ederek, onların da yardımını aldığını, hedefinin hayvan sayısını arttırmak olduğunu dile getirdi.

Gültekin, hayvanları aldıktan sonra KOP'un "Portatif Çadır Ağıl" projesinden de faydalandığını ifade etti.

Hayali 2-3 bin hayvan sayısına ulaşmak

Ağılın 120 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip olduğunu belirten Gültekin, "Hayalim yıllar içinde 2-3 bin hayvana ulaşmak. Arazi geniş, bu alanda da ilerlemek istiyorum. Hayvancılığa ilk başladığımda kiralık bir yerde yapmıştım. Köyün içinde çok harabeydi, çatısı falan akıyordu. Barınak desteğinden yararlandım ve şu an hayvanların yeri çok rahat ve geniş." dedi.

Bu işi seçtiği için mutlu olduğunu dile getiren Gültekin, "Çok güzel de geliri var. Beni geçindiriyor, hayvanlarımı da çoğaltıyorum. Bu işe başladıktan sonra arkadaşlarım buraya gelip bilgi aldı. Onlar da şu an hayvancılık yapmak, kendini işini kurmak istiyor. Tüm gençlere hayvancılık alanında destek sağladıkları için Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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