Genç girişimci bitki özlerinden hayvan bakım solüsyonu üretti

Kastamonu Üniversitesinde bulunan teknokentte firma kuran genç girişimci, hayvanların bakımlarında kullanılmak üzere bitki özlerinden bakım solüsyonu üretti.

Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını biyoloji alanında tamamlayan 28 yaşındaki Merve Kavasbaşıoğlu, Kastamonu Teknokent'te girişimcilik eğitimi aldı.

Teknokent bünyesinde bir şirket kuran Kavasbaşıoğlu, ada çayı ve nane özünden hayvanlar için kulak temizleme, ağız ve göz bakım solüsyonu gibi ürünler geliştirdi.

Ürünlerini hayvan hastaneleri ile veteriner hekimlere satan Kavasbaşıoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 1,5 yıldır Kastamonu Üniversitesindeki teknokentin kuluçka firmalarından biri olduğunu söyledi.

Bitki özlerini tercih ettiğini dile getiren Kavasbaşıoğlu, "Piyasadaki benzer ürünlerde ağırlıklı olarak kimyasal içerik ya da bitkilerin yağları kullanılıyor. Yağlar bazen hayvanlara ağır gelebiliyor, alerjen olabiliyor. O yüzden bitkilerin özlerini kullanmaya dikkat ettik. Hem yağlar hem de bitki özlerinin testlerini yaptık, etken maddelerin bitki özlerinde de azımsanamayacak ölçüde olduğunu gördük." dedi.

Yağ kadar kıymetli olan özleri üretime kazandırdıkları belirten Kavasbaşıoğlu, "Kulak, ağız ve göz bakım solüsyonumuz var. Bakım, tedavi süreci ve tedavi sonrasında temizlikte kullanılan ürünler. Herhangi bir zararı bulunmuyor. Hem tedavi sürecini hızlandırıyor hem de tedavi sonrasında günlük bakımlar bu ürünlerle yapılabilir." diye konuştu.

Kavasbaşıoğlu, teknokentte olmanın büyük avantaj sağladığına dikkati çekerek, "Makine ekipman alımlarında KDV muafiyeti var. 'Bunu nasıl yaparız?' dediğimiz noktalarda hocalarımız tam destek sağlıyor. Kuluçka firmalarının kira ve diğer vergisel avantajları var. Desteklerinden dolayı Kastamonu Üniversitesi Teknokent'e çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Bitki özlü olması hastalıkların tedavisinde avantaj sağlıyor

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölüm Başkanı ve projenin danışmanı ve üretim sorumlusu Doç. Dr. Elif Doğan ise kedi ve köpeklerde yoğun olarak görülen hastalıklarda tedavi sürecini kolaylaştıracak solüsyonlara ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Bu hayvanlarda özellikle kulak hastalıklarının ağır geçtiğine işaret eden Doğan, "Bu tür hastalıklarda yoğun olarak kullanılan ürünlerde genelde kimyasal bulunuyor. Bu da tedavi sürecini çok fazla desteklemeyebiliyor. Dolayısıyla bitkisel ürünlerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde de bu ürünü kullandıklarını aktaran Doğan, şöyle devam etti:

"Herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. Bunun yanında olumlu tarafları da var. Ağır seyreden enfeksiyonlar ve enfeksiyonların kontrol altına alınmasında kullandığımız ilacın etkinliğinin artırılması yönünde avantaj sağladığını gördük. Bitkisel özlü olması nedeniyle enfeksiyon şiddetini önemli oranda azaltması, aynı anda temizliğini yapıyor olmamız avantajımızdı. Kedi ve köpekler, koku ya da yakıcı olması nedeniyle kullandığımız ürünlere bazen reaksiyon gösterebiliyor. Bu üründe böyle bir şey yaşamadık. Kedi ve köpekler ürünleri kolay kabul etti."

Doğan, ürünün günlük bakım solüsyonu olarak da kullanılabileceğini, temizlik amacıyla kullanımının hastalıklara karşı koruduğunu sözlerine ekledi.