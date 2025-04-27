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Genç Gazeteci Ceren İskit Hayatını Kaybetti

Genç Gazeteci Ceren İskit Hayatını Kaybetti
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38 yaşındaki gazeteci Ceren İskit, gribal enfeksiyon sonrası çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi 28 Nisan Pazartesi günü Ankara'da defnedilecek.

(ANKARA) - Gribal bir enfeksiyonun vücuduna yayılması sonucu, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 38 yaşında hayatını kaybeden Gazeteci Ceren İskit'in cenazesi 28 Nisan Pazartesi günü ikindi namazının arından Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii'nden kaldırılacak.

Ankara'da mide rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan gazeteci Ceren Kaynak İskit, gribal bir enfeksiyonun vücuduna yayılması sonucu çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sevenleri ve gazeteci meslek örgütlerinden İskit'in vefatı sonrası başsağlı mesajları ardı ardına geldi. 38 yaşında hayatını kaybeden genç gazetecinin cenazesi yarın (28.04.2025 Pazartesi) ikindi namazından sonra Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii'nden kaldırılacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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