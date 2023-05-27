Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir otomobilin arkadan çarpması sonucu metrelerce savrularak bariyerlere çarpan otomobil hurda yığınına döndü. Feci kazada 23 yaşındaki infaz koruma memuru hayatını kaybetti.

Genç gardiyan feci kazada hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir otomobilin arkadan çarpması sonucu metrelerce savrularak bariyerlere çarpan otomobil hurda yığınına döndü. Feci kazada 23 yaşındaki infaz koruma memuru hayatını kaybetti.

Kaza, Çorlu - Ergene çevre yolu üzeri Sağlık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden Barış T. yönetimindeki 59 ABF 645 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Mehmet Tevfik Akdemir idaresindeki 59 AGY 583 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonrası hurda yığınına dönen otomobilde ağır yaralanan sürücü Akdemir, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. 23 yaşındaki İnfaz Koruma Memuru Mehmet Tevfik Akdemir doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda infaz ve koruma memuru olarak görev yapan Mehmet Tevfik Akdemir'in cenazesi yarın memleketi Çankırı'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kazanın ardından sürücü Barış T. polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.