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Genç doktorlar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Genç doktorlar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) başarılı olan genç doktorları makamında ağırladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) başarılı olan genç doktorları makamında ağırladı.

Yalçın, ziyarette yaptığı konuşmada, başarılı doktorların sınava belediye bünyesinde faaliyet gösteren 7/24 Kütüphane'de hazırlandığını bildirdi.

Sınavda üstün başarı göstererek uzmanlığı kazanan 6 doktoru tebrik ettiğini belirten Yalçın, "Kütüphanemizin sizler gibi genç doktorlarımızın da faydalanmasına fırsat olduğu için çok mutluyum. Sizleri burada görünce duygulandım. Bu, işte meyvedir. Allah sizden razı olsun. Sizleri daha iyi yerlerde görmek bizleri mutlu eder. Görevlerinizde başarılar ve kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.

Doktorlardan Veysel Ali Gülseren de sınava Talas Belediyesi'nin 7/24 Kütüphane'de hazırlandığını kaydetti.

Bu süreçte kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür eden Gülseren, vatana ve millete hayırlı bir doktor olup, insanlığa hizmet edeceğini vurguladı.

Genç doktorlar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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