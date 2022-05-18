Genç Diplomasi Sempozyumu Sultangazi'de düzenlenecek - Haberler

Divan Araştırma ve Eğitim Derneği ile Sultangazi Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Genç Diplomasi Sempozyumu, 21-22 Mayıs'ta Sultangazi'de gerçekleştirilecek.

Divan Araştırma ve Eğitim Derneğinden yapılan açıklamaya göre, dernek ve Sultangazi Belediyesi "Diplomasi Elçileri Kahvesi" ve "Genç Diplomasi Akademisi" projelerinde bir yıllık süreci tamamladı.

Türkiye'nin sahip olduğu genç potansiyeli, tarih, siyaset, coğrafya ve diplomasi alanlarında nitelikli ve işlevsel hale getirmeye yönelik çalışmalar, Genç Diplomasi Sempozyumu'yla taçlandırılacak ve diplomasinin nabzının tutulacağı verimli bir program sunulacak.

İstanbul'da gerçekleştirilen projelerin yanı sıra Erzurum ve Mardin Diplomasi Akademisi öğrencilerinin de katılacağı sempozyumda Avrupa, Afrika, Balkanlar, Doğu Akdeniz, Göç ve Diplomasi, Suriye ve Orta Doğu başlıklı makale sunumlarının gerçekleştirileceği oturumlar olacak.

Atölye stantları, bilgi yarışmaları gibi etkinliklerin de bulunduğu sempozyuma alanında uzman akademisyenler konuşmacı olarak katılacak.

Lise, üniversite ve lisansüstü öğrencileri başta olmak üzere bölge çalışmalarına ve diplomasi konusuna ilgi duyanlar "Genç Diplomasi Sempozyumu"na katılabilecek.

Katılımcılar, https://www.divandernegi.com.tr/faaliyetlerimiz/genc-diplomasi-sempozyumu/ adresinden sempozyuma başvurabilecek.