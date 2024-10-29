Genç Çiftçiden Cumhuriyet'in 101. Yıl Dönümüne Özel Kutlama

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Başiğdir köyünde yaşayan genç çiftçi, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde farklı bir kutlamaya imza attı.

20 yaşındaki Halil İbrahim Ün, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde farkındalık oluşturmak amacıyla, Başiğdir köyündeki tarlasına traktörüyle "Cumhuriyet 101 yaşında" yazdı.

Ün, AA muhabirine, babası Başiğdir köyü muhtarı Şevki Ün ile çiftçilik yaptığını söyledi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümünde farklı bir etkinlik yapmak istediğini anlatan Ün, "Babamın da yardımıyla 7 dönüm alana yazdığım 'Cumhuriyet 101 Yaşında' yazısı için yaklaşık 3 saat uğraştım." dedi.