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Genç Çiftçiden Cumhuriyet'in 101. Yıl Dönümüne Özel Kutlama

Genç Çiftçiden Cumhuriyet'in 101. Yıl Dönümüne Özel Kutlama
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Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Başiğdir köyünde yaşayan 20 yaşındaki Halil İbrahim Ün, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamak için tarlasına traktörüyle 'Cumhuriyet 101 yaşında' yazdı. Ün, bu farkındalık etkinliği için yaklaşık 3 saat çalıştı.

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Başiğdir köyünde yaşayan genç çiftçi, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde farklı bir kutlamaya imza attı.

20 yaşındaki Halil İbrahim Ün, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde farkındalık oluşturmak amacıyla, Başiğdir köyündeki tarlasına traktörüyle "Cumhuriyet 101 yaşında" yazdı.

Ün, AA muhabirine, babası Başiğdir köyü muhtarı Şevki Ün ile çiftçilik yaptığını söyledi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümünde farklı bir etkinlik yapmak istediğini anlatan Ün, "Babamın da yardımıyla 7 dönüm alana yazdığım 'Cumhuriyet 101 Yaşında' yazısı için yaklaşık 3 saat uğraştım." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

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