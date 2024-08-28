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Genç, bahçıvan babasının işini kolaylaştırmak için dron geliştirdi

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir genç, bahçıvan babasının işini kolaylaştırmak için ilaçlama yapan dron geliştirdi. Lisede insansız hava araçlarına merak saran Yasin Buğra Akkaya, öğretmenlerinden edindiği bilgi ve kendi araştırmalarıyla tasarladığı 2 insansız hava aracını ilk olarak TEKNOFEST'te görücüye çıkardı. Akkaya, bahçıvan babası Hasan Akkaya'nın ilaçlamada zorlandığını görünce onun işini kolaylaştırmak için de dron tasarlamaya karar verdi. Farklı yerlerden temin ettiği parçaları bir araya getiren Akkaya, kendi tasarımıyla yaklaşık 3 ayda zirai ilaçlama yapabilen dron geliştirdi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir genç, bahçıvan babasının işini kolaylaştırmak için ilaçlama yapan dron geliştirdi.

Lisede insansız hava araçlarına merak saran Yasin Buğra Akkaya, öğretmenlerinden edindiği bilgi ve kendi araştırmalarıyla tasarladığı 2 insansız hava aracını ilk olarak TEKNOFEST'te görücüye çıkardı.

Akkaya, bahçıvan babası Hasan Akkaya'nın ilaçlamada zorlandığını görünce onun işini kolaylaştırmak için de dron tasarlamaya karar verdi.

Farklı yerlerden temin ettiği parçaları bir araya getiren Akkaya, kendi tasarımıyla yaklaşık 3 ayda zirai ilaçlama yapabilen dron geliştirdi.

Babası tasarımına ilham verdi

Bu yıl girdiği üniversite sınavında elektrik-elektronik mühendisliği bölümünü kazanan Akkaya, AA muhabirine, izlediği bir haberle dron teknolojisine yöneldiğini söyledi.

Zamanla bu alanda kendini geliştirdiğini anlatan Akkaya, şöyle konuştu:

"Babam için de bir şeyler yaptığım için mutluyum. Türkiye'de de birkaç örneği olan ve o örneklerden yola çıkarak 5 litre ilaçlama kapasitesi olan, 3 uçuş moduna sahip bir dron icat ettim. Tamamıyla babamın işini kolaylaştırmak adına çıktığım yolda artık bunu ticarete de dönüştürmeyi hedefliyorum. Üniversitede alacağım eğitimle kendi çip ve yazılımımı da üretmek istiyorum. Gövde tasarımı ve depo tasarımı olarak tamamıyla bana ait. Motor, pil gibi elektronik kısımları mecbur dışardan alıyoruz. Bu ilaç püskürtme sistemi 60 santimetre yükseklikten 2 metre yeri ilaçlama kapasitesine sahip. Bu dron saatte ortalama 20-25 dönüm ilaçlama kapasitesine sahip."

"Sırtımızdan yükü aldı"

Baba Hasan Akkaya ise oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Oğlum, sırtımda sürekli ilaç pompası gördüğü için işimi kolaylaştırmak için bir çalışma yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu yıl ilk defa başladığımız ilaçlama işimi kolaylaştırdı. Bundan sonra da savunma sanayisine yöneleceğini söyledi. Sırtımızdan yükü aldı, işlerimizi kolaylaştırdı." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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