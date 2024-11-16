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Genç Bafraspor, Havza Belediyespor'u 1-0 Yenerek Liderliğini Sürdürdü

Genç Bafraspor, Havza Belediyespor'u 1-0 Yenerek Liderliğini Sürdürdü
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Haberler
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Samsun Süper Amatör Lig B Grubu'nda Genç Bafraspor, Havza Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini korudu. Maçın tek golü 65. dakikada Kazım Sayar'dan geldi.

Samsun Süper Amatör Lig B Grubu 4'üncü hafta karşılaşmasında Genç Bafraspor, Havza Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Bafra Şehir Stadı'nda oynanan maçı Ömür Bozkur, Sezgin Şahbaz ve Hakan Koç hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında Genç Bafraspor, 65. dakikada Kazım Sayar ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Başka gol olmayınca maç, Genç Bafraspor'un 1-0 galibiyetiyle sona erdi.

Ligde 12 puanla lider olan Genç Bafraspor'un yenilgisi bulunmuyor.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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