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Genç Avukatlar Grubu'ndan çocuklar için oyuncak kampanyası

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
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Genç Avukatlar Grubu'ndan çocuklar için oyuncak kampanyası

Kayseri'de Genç Avukatlar Grubu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için oyuncak kampanyası başlattı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Genç Avukatlar Grubu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için oyuncak kampanyası başlattı.

"Bir çocuk sevinsin, dünya değişsin" sloganıyla sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyaya katılanlar, aldıkları bir oyuncağı üzerine not yazarak çocukların ulaşabileceği yere bırakıyor.

Grubun sosyal medya üzerinden bir araya gelenler, not yazdıkları oyuncağa arkadaşlarını da etiketleyerek kampanyaya davet ediyor.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Kayseri, Çocuk, Güncel, Haberler

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