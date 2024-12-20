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Genç Arkadaşların Cenazesi Yan Yana Toprağa Verildi

Genç Arkadaşların Cenazesi Yan Yana Toprağa Verildi
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Ankara'daki kazada hayatını kaybeden Atakan Ekinci ve Taner Doğan'ın cenazeleri aileleri tarafından teslim alındı ve Ortaköy Mezarlığı'nda yan yana defnedildi. Kazadan önceki anları sosyal medyada paylaştıkları öğrenilen iki arkadaş, gözyaşlarıyla uğurlandı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Ankara'daki kazada hayatını kaybeden Atakan Ekinci (22) ile Taner Doğan'ın (23) cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından aileleri tarafından teslim alındı. İki arkadaş için Ortaköy Mezarlık Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye, Ekinci ve Doğan'ın aileleri ile arkadaşları katıldı. Ekinci ve Doğan'ın yakınları, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Ekinci ve Doğan'ın cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Öte yandan iki arkadaşın kaza öncesi araçta seyir halindeyken cep telefonu kamerasıyla çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştıkları ortaya çıktı. Ekinci ve Doğan'a çarpan otomobilin sürücüsünün de hastanedeki tedavisi sürüyor.

Umutcan ÖREN-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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