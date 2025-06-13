Gemlik'te Zeytinlikte Yangın, Helikopterle Söndürüldü

Gemlik'te Zeytinlikte Yangın, Helikopterle Söndürüldü
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Bursa'nın Gemlik ilçesindeki zeytinlikteki bir kulübede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve yangın söndürme helikopterinin hızlı müdahalesiyle ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

BURSA'nın Gemlik ilçesindeki zeytinlikte bulunan bir kulübede çıkan yangın, yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Gemlik ilçesi Karsak bölgesindeki zeytinlikte bulunan bir kulübede, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye tedbir amaçlı Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi. Ekiplerin yarım saat süren müdahalesiyle alevler, ormana sıçramadan söndürüldü. Kulübenin çevresindeki bazı zeytin ağaçları zarar görürken; yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

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