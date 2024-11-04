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Gemlik'te Zeytin Hırsızlıklarına Dronlu Önlem

Gemlik'te Zeytin Hırsızlıklarına Dronlu Önlem
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, zeytin hasat döneminde hırsızlık olaylarını önlemek için polis dron destekli denetim başlattı. Ekipler, zeytinliklerde ve depolama alanlarında 24 saat kesintisiz devriye ve gözetleme faaliyeti yürütüyor.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde polis ekipleri, zeytin depolama alanları ve zeytinliklerdeki hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla, dron destekli denetim başlattı.

Gemlik ilçesinde zeytin hasat döneminin başlamasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Devriye Ekipler Büro Amirliği, Motosikletli Yunus Timleri, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, zeytinliklerde devriye ve gözetleme faaliyeti başlatıldı. 24 saat aralıksız süren önleyici çalışmalar kapsamında, zeytin depolama alanları ile zeytinlikler, dronla havadan da denetleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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