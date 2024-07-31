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Gemlik'te Yasa Dışı Midye Avcıları Yakalandı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde yasa dışı midye avcılığı yapan 3 şüpheli, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilere idari para cezası uygulanırken, avcılıkta kullanılan tekneler de el konuldu. Yakalanan midyeler ise dalgıçlar tarafından kurtarılarak tekrar suya bırakıldı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde yasa dışı midye toplayan 3 şüpheli, sahil güvenlik ekipleri tarafından termal kamerayla tespit edilip, yakalandı. Şüphelilere 393 bin 612 TL idari para cezası uygulanırken, midye avcılığında kullandıkları 2 fiber tekneye de el konuldu. Şüphelilerin, yakalanacaklarını anlayınca çuvallar içinde denize attıkları 3 ton midye dalgıçlar tarafından çıkarılıp, kurtarılarak tekrar suya bırakıldı.

Gemlik ilçesi Gençali Mahallesi Kumsaz sahilinde 27 Temmuz'da saat 00.30 sıralarında devriye görevini yürüten sahil güvenlik ekipleri, kıyıya 10 metre uzaklıkta, denizden toplayıp, çuvallara doldurdukları midyeleri, tekneden karaya çıkaran 3 şüpheliyi belirledi. Termal kamerayla tespit edilen şüpheliler, yakalanacaklarını anlayınca, yasa dışı topladıkları midyeleri, çuvallarla birlikte denize atmaya başladı. O anlar kameraya yansırken, R.A. (24), G.Y. (37) ve Ö.A. (30) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheliye, 'Su ürünleri ruhsat tezkeresi olmadan dalarak su ürünleri avcılığı yapmak', 'Yasa dışı kara kıllı midye avcılığı yapmak' ve gemiler için de 'Su ürünleri ruhsat tezkeresi almadan su ürünleri avcılığı yapmak' suçlarından toplamda 393 bin 612 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, yasa dışı midye avcılığında kullanılan isimsiz ve kayıtsız 2 fiber tekneye mülkiyetin kamuya geçirilmesi için el konuldu. Midyelerin naklini sağlayan 1 araç da yediemin otoparkına çekildi.

Sahil Güvenlik Dalış Timi'ne bağlı dalgıçların denizden çıkardığı çuvallar açılarak, 3 ton midye yeniden suya bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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