Gemlik'te Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik ilçesinde E.B, G.K.K, A.C.G. ile O.Ö'nün uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda 280 gram uyuşturucu, 4 hassas terazi, 227 fişek, 16 bin 490 lira ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.