Gemlik'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında
Bursa'nın Gemlik ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 3 uyuşturucu zanlısı yakalandı. Araçta 2 kilogram sentetik uyuşturucu ile bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı.
İstanbul-İzmir Otoyolu Gemlik Gişeleri'nde bir aracı durduran ekipler, içindeki H.İ.A. (44), O.T. (25) ve F.Y'yi (18) yakaladı.
Araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 2 kilogram sentetik uyuşturucu, kurusıkı tabanca ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.