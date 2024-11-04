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Gemlik'te TIR'ın Çarptığı Afgan Uyruklu Yaralandı

Gemlik'te TIR'ın Çarptığı Afgan Uyruklu Yaralandı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde telefonla oynarken yolun karşısına geçen Afgan uyruklu bir vatandaşa TIR çarptı. Ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, iddiaya göre telefonla oynadığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Afgan uyruklu vatandaşa TIR çarptı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu vatandaş hastanede tedavi atlına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Bursa- Yalova yolu üzerinde meydana geldi. Gemlik'ten Bursa İstikametine dönüş yapan 16 BHF 973 plakalı TIR, İddiaya göre elindeki telefonla oynadığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Afgan uyruklu vatandaşa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen yabancı uyruklu vatandaş, ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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