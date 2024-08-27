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Gemlik'te tartışma sonucu 4 kişi tabancayla yaralandı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşanan olayda, tartışan iki kişi arasında çıkan kavgada tabancayla ateş eden bir kişi, olayla ilgisi olmayan 3 kişiyi yaraladı. Yakalanan şüpheli, masum insanları yaraladığı için özür diledi.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde tartıştığı İ.K. (43) ile olayla ilgisi olmayan, kahvenin önünde oturan 3 kişiyi tabancayla yaralayan Davut S. (38) yakalandı. Alacağı olduğu İ.K.'yi korkutmak istediğini söyleyen Davut S., "Masum insanları yaraladığım için üzgünüm. Kendilerinden özür diliyorum" dedi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi'nde meydana geldi. Davut S. ile İ.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Davut S., belindeki ruhsatsız tabancasını çıkardı. Davut S., silahı görünce yakında bulunan kahvehaneye kaçan İ.K.'nin peşinden rastgele ateş etti. Kurşunlar, İ.K. ile kahvehanenin önündeki masada sohbet eden H.M., M.T. ve K.B.'ye isabet etti. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan 4 kişi tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan Davut S., Yenişehir ilçesinde yakalandı. Borcunu ödemeyen İ.K.'yi korkutmak istediğini söyleyen Davut S., "Masum insanları yaraladığım için üzgünüm. Kendilerinden özür diliyorum" dedi.

Davut S.'nin Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa Gemlik Masum Bursa Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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