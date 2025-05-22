Gemlik'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Gemlik'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde husumetli olduğu Mustafa K. tarafından silahlı saldırıya uğrayan Ümit Tunç, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Mustafa K. gözaltına alındı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde 'alacak' nedeniyle husumetli olduğu Mustafa K.'nin (75) silahlı saldırısına uğrayan Ümit Tunç (53), hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli Mustafa K., yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Gemlik ilçesi sahilindeki kahvehanede meydana geldi. Kahvehanede oturan Ümit Tunç, yanına gelen husumetlisi Mustafa K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Mermilerin sırt ve beline isabet ettiği Tunç yaralanırken, Mustafa K. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Ümit Tunç, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tunç, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Eşinden boşanan 1 çocuk babası Ümit Tunç'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Mustafa K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesinde, "Paramı çaldığı için aramızda husumet vardı. Bu yüzden kendisini vurdum" dediği öğrenildi.

Gemlik Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24

Piyasaların merakla beklediği yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım

İşte İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri
Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet Emir'in hayatını kararttı

Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet'i yatağa bağımlı hale getirdi
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

Belediye işçilerini kendi villasında çalıştıran başkan: Gitmezseniz...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

İkinci Zelenski vakası! Soykırımla suçladı, zorla video izletti
Mezuniyet kepini taktı, gözünü baroya dikti! Kim Kardashian'dan sürpriz hamle

Kim Kardashian şaşırttı! İşte yeni mesleği
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
ABD'de silahlı saldırı: 2 İsrailli diplomat hayatını kaybetti

ABD'de kanlı saldırı! İsrailli diplomatlar öldürüldü
Okan Buruk'tan eski öğrencisine telefon: Galatasaray'a gel

Eski yıldızına telefon açtı: Galatasaray'a gel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.