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Gemlik'te silahlı kavga: 3 kişi yaralandı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada rastgele ateş açılması sonucu kahvehanenin önünde oturan 3 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışmalarını sürdürüyor.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada rastgele ateş açılması sonucu kahvehanenin önünde oturan 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi, Bayındır Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada D.S., yanında bulunan tabanca ile rastgele 8 el ateş etti. O sırada olayla ilgisi olmayan ve sokak üzerinde bir kahvehanede oturan H.M., M.T. ve K.B. yaralandı. Şüpheli D.S., olay yerinde hızla kaçarken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polisin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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