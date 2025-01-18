Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Savaş ilanı' yanıtı

"Savaş ilanı" diyen Özgür Özel'e çok konuşulacak bir çağrı yaptı
İsrail'in ateşkesi onaylaması sonrası ABD basınından olay iddia

Trump'ın sert mesajı Netanyahu'yu harekete geçirmiş
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor
Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gemlik'te Rüzgar Türbini Kanadı Taşıyan Tır Su Kanalına Düştü

Gemlik'te Rüzgar Türbini Kanadı Taşıyan Tır Su Kanalına Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde rüzgar türbini kanadını taşıyan bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü. Kaza nedeniyle Bursa-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine gelen trafik ekipleri güvenlik önlemleri aldı ve aracın kurtarılmasıyla trafik normale döndü.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde rüzgar türbininin kanadını taşıyan tırın su kanalına düşmesi sonucu Bursa- İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

İzmir'den Gemport Limanı'na rüzgar türbininin kanadını taşıyan 35 KF 8097 plakalı tırın dorse kısmı, Gemlik ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü.

Yaklaşık 70 metrelik rüzgar türbininin kanadını taşıyan tırın çeker kısmı yolda, türbini taşıyan kısmı ise kanalda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye giden trafik ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle Bursa-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.

Aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
img

Otomobilinde ölü bulundu, ardında dikkat çeken bir vasiyet bıraktı
img

Trump'ın sert mesajı Netanyahu'yu harekete geçirmiş
img

Benfica farka koştu! Kerem 4 maç sonra bir ilke imza attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.