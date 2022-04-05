Gemlik'te restoranda işlenen cinayetin sanıkları ilk kez hakim karşısında

FATİH, İSTANBUL (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir restoranda çıkan, bir kişinin ölümü, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili biri tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Atilla Ç. (45) ile başka bir suçtan tutuklu Hüseyin Fatih D, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu.

Olayın yaşandığı restoranın işletmecisi sanık Atilla Ç. savunmasında, maktul Osman Gürle ile iş yerine gelen Mehmet Y. arasında selam vermeme meselesinden tartışma çıktığını öne sürdü.

Mehmet Y'nin ayrıldıktan bir süre sonra yeniden gelip silahla Gürle'ye ateş ettiğini gördüğünü öne süren Atilla Ç, kendisinin ise aracıyla olay yerinden uzaklaştığını iddia etti.

Kendisine iftira atıldığını ileri süren sanık Atilla Ç, şu ifadeleri kullandı:

"Olayın meydana geldiği yerde Osman'a ve diğer müştekilere benim ateş ettiğim yönünde sözler söylendiğini duydum, bunun üzerine bana iftira atıldığını anladığım için tedirgin oldum ve tek başıma oradan kaçtım, birkaç il değiştirdim, yaklaşık 4-5 ay sonra tekrar Bursa'ya Adem A. isimli arkadaşımın evine geldim, o evde de yakalandım. Olay günü Mehmet Y'nin ne şekilde kaçtığını, nereye gittiğini bilmiyorum, kendisine kaçması konusunda yardımcı olduğum yönündeki aleyhime olan beyanları da kabul etmiyorum. Olay sırasında Osman, beni tahrik edecek nitelikte herhangi bir hakaret söz ve davranışta bulunmamıştır, onu ve arkadaşlarını vurmamı gerektiren herhangi bir husumetimiz de oluşmamıştır. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini talep ederim."

"Bana yapılan baskıyla suçu üstlendim"

Sanık Mehmet Y. de olay günü maktulün kendisine verdiği selamı duymadığını, bunun üzerine yaşanan tartışmaların ardından Atilla Ç'nin Osman Gürle'ye ateş ettiğini ileri sürdü.

Atilla Ç'nin sonrasında kendisine, "Bana bir can borcun var." diyerek silahını verdiğini, birlikte saklandıklarını ve kendisine suçu üstlenmesi için baskı yapıldığını iddia eden Mehmet Y, "Suçu işlediğim yönünde beyanda bulundum ancak sonradan ailemle görüşüp kendi avukatımı atadıktan sonra olayları ayrıntılı bir şekilde samimi olarak anlattım. Yüklenen suçu ben işlemedim, sadece bana yapılan baskıyla suçu üstlendim. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini talep ederim." diye konuştu.

Sanık Hüseyin Fatih D. ise olay tarihinde Mehmet Y. ile Atilla Ç'nin kendisinden yardım ve kalacak yer bulmasını istediklerini ancak yardımcı olmadığını dile getirdi.

Diğer sanıkların da dinlenilmesinin ardından söz verilen maktulün babası Abdullah Gürle, "Oğlumun silahla olay yerine gittiği yönündeki beyanları, mevcut delillerle örtüşmemektedir. Olayın çıkmasına Mehmet Y'nin neden olduğu kanaatine vardım. Tüm sanıklardan şikayetçiyim." diye konuştu.

Atilla Ç'nin tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Gemlik ilçesinde bir restoranda 1 Ağustos 2020'de işletmeciler ile bazı müşteriler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Silahla vurulan Osman Gürle yaşamını yitirmiş, Gökay G. ve Abdullah M. yaralanmıştı.

Büyükkumla Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından kaçan şüpheli Atilla Ç'nin yakalanması için çalışma başlatan Bursa ve Gemlik jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler, yaklaşık 7 ay süren takip sonucu bu kişinin telefon numarasını sık sık değiştirdiğini ve Nilüfer ilçesinde bir adreste saklandığını belirlemişti.

Jandarmanın düzenlediği operasyonla geçen yıl mart ayında gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.