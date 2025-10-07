Gemlik'te Park Halindeki TIR'a Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde park halindeki bir TIR ile elektrik panosuna çarpan otomobilin sürücüsü Serdal B. (30) ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA KAMERADA
Bursa'nın Gemlik ilçesinde park halindeki TIR ile elektrik panosuna çarpan otomobilin sürücüsü Serdal B.'nin (30) ağır yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sol şeritte ilerleyen otomobilin, bir anda savrulup sağ şeride geçerek, park halindeki TIR'a çarpması yer alıyor.
