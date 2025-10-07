Gemlik'te Park Halindeki TIR'a Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

KAZA KAMERADA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde park halindeki TIR ile elektrik panosuna çarpan otomobilin sürücüsü Serdal B.'nin (30) ağır yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sol şeritte ilerleyen otomobilin, bir anda savrulup sağ şeride geçerek, park halindeki TIR'a çarpması yer alıyor.

Haber: Kazım BULUT Kamera: GEMLİK (Bursa),